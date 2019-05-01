رياضة | الأهلي يوافق على تصميمات شركة أمبرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوافق على تصميمات شركة أمبرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على تصميمات شركة أمبرو والحاصلة على رعاية المارد الأحمر لمدة ثلاثة مواسم ونصف بداية من يناير الماضي.

وأبدى جهاز الكرة بالأهلي واللاعبين موافقتهم على التصميمات النهائية الخاصة بالقميص الجديد للفريق والذي سيرتديه اللاعبون بداية من الموسم المقبل، بعد أن عرضت الشركة اخر التعديلات التي طلبها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير إدارة التسويق بالأهلي خلال الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤولو الأهلي بنظرائهم بشركة أمبرو في الإمارات.

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ومن المنتظر أن يتم البدأ في عملية صناعة التصميمات الجديدة خلال الأيام المقبلة في إنجلترا، وذلك بحسب الاتفاق المبرم بين إدارة الأهلي وشركة الملابس.