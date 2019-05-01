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رياضة | عاجل.. زيدان يحدد الصفقة الثالثة لريال مدريد (صورة)

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كشفت صحيفة "الماركا" الإسبانية الشهيرة، عبر غلافها الصادر اليوم عن اهتمام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب بالتعاقد مع فيرلاند ميندي ظهير ليون وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وقالت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها إن الظهير الأيسر لنادي ليون الفرنسي يريده زيدان، واللاعب يحظى باهتمام أيضاً من قبل نادي نابولي وإشبيلية وسعره في السوق حالياً 40 مليون يورو.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدرب الفرنسي يريد "ميندي" ليكون منافس لمارسيلو على هذا المركز.

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ويحمل ميندي "23 عاماً" الجنسية الفرنسية وهو من أصول سنغالية وفي يونيو 2017، انضم ميندي إلى ليون بموجب عقد مدته 5 سنوات، وقد تم الإعلان عن رسوم الانتقال من لوهافر بمبلغ 5 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت محتملة بقيمة مليون يورو.

 

ويحاول الفرنسي زيدان حسم عدد من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الملكي الذي مر بموسم كارثي وخرج بدون بطولات بعد رحيل البرتغالي .

 

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن اقتراب مارسيلو من الرحيل عن صفوف ريال مدريد واقترابه من الانتقال إلى وبالتحديد ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان.

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