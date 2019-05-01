رياضة | أول تعليق من دي ليخت بعد الفوز على توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من دي ليخت بعد الفوز على توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم أياكس أمستردام، سعادته بالفوز على توتنهام خارج الديار بهدف نظيف في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي ليخت عقب نهاية المباراة: "الهدف كان أهم هدف، و لسوء الحظ منعنا القائم من هدف ثان كان سيسجله نيريس، ثم كنا أفضل في الملعب ولكن بنتيجة اليوم يمكن أن نشعر بالرضا".

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وتابع: "كانت مباراة صعبة وكنا نعرف ذلك قبل خوضها ولحسن حظنا أننا تعاملنا المباراة بحدة كافية، كنا نعرف أن توتنهام سيكون له رد فعل في الشوط الثاني".

وأكمل: "غالباً لعبوا كرات طولية وعرضية على رأس فيرناندو يورينتي وكان من الصعب الدفاع لذلك لم نستطع فرض الضغط عليهم".