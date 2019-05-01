رياضة | 4 دول أوروبية كبرى معروضة على الأهلي لاحتضان المعسكر الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 دول أوروبية كبرى معروضة على الأهلي لاحتضان المعسكر الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مسئولو شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للنادي الأهلي، خطابا إلى إدارة القلعة الحمراء، حددت فيها ٤ دول لاستضافة معسكر الفريق الموسم المقبل.

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ووضعت بريزنتيشن أمام الأهلي كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والنمسا لاختيار أحدهما لإقامة معسكر الفريق في الصيف استعدادا للموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش على ستاد المكس في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.