رياضة | نجم ريال مدريد على رادار يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد على رادار يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صار نادي يوفنتوس الإيطالي أحد الفرق الفرق المهتمة بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب الاسباني، داني سيبايوس (22 سنة)، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني.

وصار اللاعب مرشح بقوة للخروج في الصيف القادم عن صفوف ريال مدريد، وسط عديد التغييرات المحتملة في صفوف النادي الملكي.

وسيحاول ريال مدريد الإبقاء على لاعبه حتى لو خرج على طريقة ألفارو موراتا، خاصة أنه في انجلترا الحديث عن اهتمام ويست هام يونايتد بسيبايوس، كما أن هناك اهتمام من اشبيلية.