رياضة | ديبلا يواجه مصير مجهول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبلا يواجه مصير مجهول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لن يكون هذا الصيف مثل أي صيف آخر، حيث ان باولو ديبالا، جنحا فريق يوفنتوس الإيطالي، ينظر لمستقبله بعد موسم عانى به، وقد يفكر جدياً بالأمر.

ويبدو أن سوء الفهم التكتيكي، قد يكون وصف للواقع مع تحول ديبالا لمركز ودور مختلف وعدم مشاركته احياناً، والآن اللعبة على مرحلتين، أولهم يتعلق ببقاء المدرب ماسيميليانو أليجري من عدمه وبحال بقاءه فالإحتمال اكثر هو خروج اللاعب.

ولم يتم استلام عروض رسمية بعد ولا زال هناك طويل وستتم المتابعة لكن بيع ديبالا بهذا الوقت سيكون مغامرة اقتصادية كبيرة.

وفي اسواق سابقة لم يخلو الامر من استفسارات عدة اندية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة وبايرن ميونخ، كل شيء سيتم تقييمه من الاطراف المختلفة لاحقاً و بحال أي تحركات اندية اخرى.