رياضة | أهلي جدة يفاوض جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يفاوض جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي أهلي جدة السعودي في مفاوضات قوية مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك لعودته من جديد لتدريب الفريق الملقب ب"الراقي" في الدوري السعودي.

واجتمع جروس مع شخص يدعي وجدي الطويل عضو شرف نادي أهلي جدة الحالي ومدير كرة القدم السابق بالفريق للتفاوض على عودته من جديد للفريق السعودي.

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وجاءت الجلسة يوم ١٦ أبريل الماضي في فندق الكونراد وتناولا وجبة العشاء سويا هناك وتطرق الحديث بينهما على كل التفاصيل الخاصة بعودته لتدريب أهلي جدة.

وينتهي عقد جروس مع الزمالك يوم ٢٦ مايو المقبل وتتجه النية لدى الإدارة البيضاء بعدم تجديد التعاقد معه والاكتفاء بالموسم الذي قضاه مع الفريق.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة النجم الساحلي التونسب يوم الأحد القادم في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الافريقية علما أن لقاء الذهاب على ستاد برج العرب حسمه الزمالك لصالحه بهدف نظيف عن طريق كهربا.