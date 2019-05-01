رياضة | الكاف يقرر استخدام الـVAR في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يقرر استخدام الـVAR في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تطبيقه لتقنية حكم الفيديو في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو حتى 17 من يوليو.

وقال الجيبوتي سوليمان وابيري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي أن كاف قرر تطبيق تقنية الفار بداية من الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان الاتحاد الأفريقي قد استعان بتقنية الفيديو في نهائي دوري الأبطال ونهائي كأس الكونفدرالية العام الماضي، في أول تطبيق له بالقارة السمراء، قبل أن يستخدمها في كأس الأمم الأفريقية للمحليين عام 2018.