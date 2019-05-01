رياضة | هل تريد العودة لريال مدريد ؟ "حكيمي يجيب"

وكان حكيمي قد انضم إلى دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسمين حتى صيف عام 2020.

وخلال تصريحات صحفية لقناة "موفي ستار" التلفزيونية الإسبانية قال حكيمي: "العودة إلى ريال مدريد في أسرع وقت ممكن بمثابة الحلم".

وواصل: "سأكون غير صادق إذا قلت إنني لا أريد العودة، ودعونا نرَ ما سيحدث في الفترة المقبلة".

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وأكمل: "كمشجع للنادي حتى لو أنني لست هناك الآن، فلقد خاض الفريق موسما صعبا للغاية، لكنهم قادرون على العودة، وهذا هو السبب في أن ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم".

وتابع حديثه قائلاً: "عندما تلقيت عرض بروسيا دورتموند توقعت أن أكون مثل كارباخال بالرحيل عن الفريق والعودة بعد النضج، وهناك الكثير من الأشياء أحتاجها وأعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالانتقال لدورتموند".

واختتم حكيمي: "الآن أنا أكثر حيوية بعد الإصابة، وكنت خائفا ألا أعود وذلك الإحساس كان يزداد شيئا فشيئا، وأحاول الآن العودة مثل السابق وأفضل من ذلك".