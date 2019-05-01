اونلاين | برشلونة في دوري أبطال أوروبا ... مباراة ليفربول وبرشلونة (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة ليفربول برشلونة | ليفربول وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في دوري أبطال أوروبا ... مباراة ليفربول وبرشلونة (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة ليفربول برشلونة | ليفربول وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برشلونة في دوري أبطال أوروبا ... مباراة ليفربول وبرشلونة (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة ليفربول برشلونة | ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب الكامب نو مواجهة قوية للغاية التي تجمع بين برشلونة وليفربول في ذهاب دورى ابطال اوروبا , حيث يحتاج كلآ من الفريقان تحقيق نتيجة ايجابية للاقتراب الى نهائى البطولة، فيدخل نادى الريدز اللقاء بعد فوزه بخماسية نظيفه في آخر مباراته التي كانت بينه وبين هدرسفيلد فى البريميرليج , بعد تحقيق انتصارات عديده للفريق يواجه البارسا في ذهاب دورى ابطال اوروبا الذى توج رسميآ للدورى الاسبانى بعد تحقيق الفوز على ليفانتي بهدف لاشئ , يكون الفارق بين البلوغرانا واتليتكو مدريد الذى يحتل المركز الثانى من الدورى بفارق 9 نقاط .

برشلونة في دوري أبطال أوروبا ... مباراة ليفربول وبرشلونة (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة ليفربول برشلونة | ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الأربعاء 1 من مايو من دوري أبطال أوروبا 2019 , من ذهاب نصف النهائي في تمام الساعه التاسعة بتوقيت القاهره باستاد كامب نو , يعرض على قناة Bein sports HD1 .

برشلونة في دوري أبطال أوروبا ... مباراة ليفربول وبرشلونة (بدون تقطيع) | مشاهدة مباراة ليفربول برشلونة | ليفربول وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “ الجمهورية اون لاين ” كل جديد عن موعد برشلونة وليفربول في لقاء ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم فى ذهاب نصف النهائي والتي ستكون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة و العاشرة إلا ربع بتوقيت الرياض .