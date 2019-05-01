اونلاين | WON liverpool HD مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر بتاريخ 01-05-2019 دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر WON liverpool HD مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر بتاريخ 01-05-2019 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر بتاريخ 01-05-2019 دوري أبطال أوروبا

سيكون ملعب "كامب نو" مسرحاً يوم، الأربعاء المقبل، للمباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى برشلونة الإسبانى وليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر بتاريخ 01-05-2019 دوري أبطال أوروبا

تأهل ليفربول الإنجليزى لمنافسات الدور نصف النهائى من دورى أبطال أوروبا عقب الفوز على بورتو البرتغالى بنتيجة 6 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدور الثمانية، بينما تغلب برشلونة على مانشستر يونايتد الإنجليزى برباعية نظيفة فى مجموع المباراتين.

مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر بتاريخ 01-05-2019 دوري أبطال أوروبا

التقرير التالى يتناول أبرز الحقائق المتعلقة بمباراة برشلونة وليفربول اليوم..

برشلونة

القيمة التسويقية: مليار جنيه إسترلينى

أغلى لاعب: ليونيل ميسى بـ 144 مليون جنيه إسترلينى

5 .. عدد مرات الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر بتاريخ 01-05-2019 دوري أبطال أوروبا

Advertisements

ليفربول

القيمة التسويقية: 855 مليون جنيه إسترلينى

أغلى لاعب: محمد صلاح بـ 135 مليون جنيه إسترلينى

5 .. عدد مرات الحصول على لقب دورى أبطال أوروبا

4 مواجهات جمعت ليفربول وبرشلونة فى دورى أبطال أوروبا

2 عدد مرات فوز برشلونة

1 عدد مرات فوز ليفربول

1 عدد المباريات التى انتهت بالتعادل

5 أهداف سجلها لاعبو برشلونة فى شباك ليفربول

3 أهداف سجلها لاعبو ليفربول فى شباك برشلونة.