كيف انقلبت السوشيال ميديا الأهلاوية على مجلس الخطيب؟

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بعدما كانت تتعامل جماهير السوشيال ميديا مع مجلس الخطيب بمبدأ انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا تراجعت عنه بعدما توالت النتائج الكارثية وخسارة بطولات الألعاب الجماعية

قبل انتخابات الأهلي الأخيرة أعلنت العديد من صفحات السوشيال ميديا الأهلاوية دعم قائمة محمود الخطيب؛ أملاً في فوزه وجلوسه على مقعد رئيس النادي، وبعد نجاحه في الانتخابات هو وقائمته، ظن خاطئًا هو ومجلسه أن "السوشيال ميديا" لعبت دورًا في نجاحه، لذا سلم أذنيه لمن حوله، واعتمد في أغلب قراراته على إرضاء السوشيال، دون النظر لمصلحة النادي الحقيقية، ومع توالي الهزائم وخسارة البطولات، انقلب السحر على الساحر، فشنت التجمعات الجماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عنيفًا على مجلس بيبو، بعدما تعاملت معه لفترة طويلة بمبدأ انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا.

البداية كانت من جانب "ألعاب صالات الأهلي"، وهي إحدى الصفحات الأهلاوية، الداعمة لمجلس الخطيب، قبل الانتخابات، لكن مع تكرار الهزائم في الألعاب الجماعية، وخسارة البطولات التي يشارك فيها الفريق الأحمر، انقبلت على المجلس. تحت عنوان الأهلي فوق الجميع، خرجت الصفحة، في أكثر من بوست، تنتقد فيه قرارات المجلس،

البداية كانت من جانب "ألعاب صالات الأهلي"، وهي إحدى الصفحات الأهلاوية، الداعمة لمجلس الخطيب، قبل الانتخابات، لكن مع تكرار الهزائم في الألعاب الجماعية، وخسارة البطولات التي يشارك فيها الفريق الأحمر، انقبلت على المجلس. تحت عنوان الأهلي فوق الجميع، خرجت الصفحة، في أكثر من بوست، تنتقد فيه قرارات المجلس، الذي وقف صامتًا أمام تلك الهزائم؛ حيث قالت: "انتقادنا لكل ما يحدث داخل النادي من مجلس الادارة الحالي لا يعني أبدا عدم احترامنا للخطيب كأسطورة ورمز لهذا الكيان". وأضافت الصفحة في منشورها: "كنا أول من ساند ودعم الخطيب في الانتخابات ضد محمود طاهر، لكن يجب على الجميع الفصل بين بيبو كأسطورة للنادي الأهلي ورمز له والخطيب كرئيس مجلس إدارة النادي الأعظم في إفريقيا والشرق الأوسط. وواصلت: "الخطيب ومجلسه حتى الآن لم يرتقِ لطموح أي أهلاوي في أي من الألعاب داخل النادي وذلك بسبب الكثير من الكوارث الإدارية الواضحة للجميع. واختتمت: "لن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد نادينا يتعرض لخسارة تلو الأخرى في جميع الألعاب.. فإذا كان كل ما نمتلك فعله هو النقد... فسنستمر فيه حتى ينصلح حال الكيان الذي نعشقه من صغرنا". قبل أن تعود الصفحة ذاتها، وتقول: "حتى الآن لم نسمع عن أي قرار تجاه الفشلة والمقصرين في فرع كرة اليد بالأهلي، لم نسمع خصم مرتبات من اللاعبين ولا إقالة مدربين وإداريين ومدير الفرع، وكأن شيئًا لم يحدث". وأكدت: "الخطيب يدير الأهلي بسرعة السلحفاة، وناقص يعمل لجنة تحقيق ويعمل لجنة فرعية تنبثق من اللجنة الرئيسية والاتنين منبثقين من اللجنة العليا، وتقوم اللجنة الفرعية ترفع تقريرها للجنة الرئيسية اللي ترفع تقريرها للجنة العليا وجود موظفين الأرشيف دا، الشباب هما الحل، كفاية عواجيز جبتونا ورا". الأهلي اليوم، إحدى أقوى الصفحات، المدافعة عن الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكانت الدرع الحامية لمجلس الخطيب، قامت بشن هجوم عنيف، بعد توالي السقطات، حيث قالت: "تحت قيادة الخطيب رئيسا في موسم (2018-2019) فقط الأهلي. 1 : خسر السوبر المصري لكرة الماء. 2 : خسر البطولة العربية لكرة السلة سيدات. Advertisements 3 : خسر دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد. 4 : خسر دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. 5 : خسر البطولة العربية لكرة الطايرة سيدات. 6 : خسر البطولة العربية لكرة الطايرة رجال بقرار الانسحاب. 7 : خسر كأس مصر لكرة السلة رجال. 8 : خسر كأس مصر لكرة السلة سيدات. 9 : خسر السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال 10 : خسر بطولة إفريقيا أبطال الكئوس لكرة اليد رجال. 11 : خسر دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة رجال. 12 : خسر دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم (تاني). 13 :خسر الدوري في كرة الماء. 14 : خسر دوري السوبر لكرة السلة. 15 : خسر دوري المحترفين لكرة اليد. خسارة 15 بطولة في مختلف الفرق الجماعية في 6 شهور منها 6 بطولات قارية، بقيادة مدير النشاط الرياضي رؤوف عبدالقادر، والمسئول عن كرة اليد جوهر نبيل وعمر شوقي، والمسئول عن اختيارهم محمود الخطيب، ومبرري فشل و خسارة هذه البطولات محمد العدل و عدلي القيعي.. التاريخ لن يرحم فاشل أو متسبب في فشل للأهلي. بعد تكرار السقوط، وخسارة البطولات، انقبلت الجماهير المدافعة عن مجلس الأهلي، للانقلاب عليه، فماذا يفعل الخطيب ومجلسه لإرضائهم مثلهما يفعل مع كل أزمة.

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