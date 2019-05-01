أياكس يحقق إنجازًا تاريخيًا في دوري الأبطال

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تحرير:علي الزيني ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

واصل فريق أياكس أمستردام الهولندي، تحقيق الأرقام القياسية، بعدما سجل هدف التقدم، في شباك توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب الأخير، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بقيادة الحكم الدولي الإٍسباني صاحب الـ42 عامًا، أنطونيو ميجيل ماثيو لاهوز، وجاء تأهل أياكس الهولندي، إلى نصف النهائي على حساب يوفنتوس الإيطالي، فيما صعد توتنهام على حساب مواطنه مانشستر سيتي، علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم 8 مايو المقبل، على استاد يوهان كرويف أرينا.

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فريق أياكس أمستردام، سجل هدف التقدم في شباك الفريق اللندني، بعد مرور 15 دقيقة، عن طريق دوني فان دي بيك، الذي استقبل تمريرة حكيم زياش بتسديدة في الشباك. ووفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن فريق أياكس استطاع أن يهز الشباك في ملاعب منافسيه التسعة ببطولة دوري الأبطال هذا الموسم، محققًا المسيرة