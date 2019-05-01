انت الان تتابع ترتيب جدول الدوري بعد تعادل بيراميدز والمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكلا الفريقين مباراة مصر للمقاصة وبيراميدز التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث بادر فريق بيراميدز في التسجيل عن طريق الدولي المخضرم عبدالله السعيد كابتن الفريق في الدقيقة 29، بعد تمريرة سحرية من الجبهة اليسرى لفريق بيراميدز مررها الدولي السوري عمر خربين ليسكنها السعيد في شباك أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الفريق الفيومي، ونجح الغانى جون أنطوى من خطف التعادل للمقاصة فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يصبح رصيد فريق بيراميدز 64 نقطة في صدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز، بينما أصبح رصيد فريق مصر للمقاصة 42 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة. وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2019 كالتالي: 1- بيراميدز برصيد 64 نقطة. 2- الأهلى برصيد 61 نقطة. 3- الزمالك برصيد 60 نقطة. 4- المصري

وبهذه النتيجة يصبح رصيد فريق بيراميدز 64 نقطة في صدارة جدول مسابقة الدوري الممتاز، بينما أصبح رصيد فريق مصر للمقاصة 42 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة. وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2019 كالتالي: 1- بيراميدز برصيد 64 نقطة. 2- الأهلى برصيد 61 نقطة. 3- الزمالك برصيد 60 نقطة. 4- المصري برصيد 47 نقطة. 5- المقاولون برصيد 43 نقطة. 6- مصر للمقاصة برصيد 42 نقطة. 7- الإسماعيلي برصيد 37 نقطة. Advertisements 8- الجونة برصيد 36 نقطة. 9- الاتحاد برصيد 36 نقطة. 10- وادى دجلة برصيد 35 نقطة. 11- الإنتاج الحربى برصيد 35 نقطة. 12- سموحة برصيد 35 نقطة. 13- طلائع الجيش برصيد 34 نقطة. 14- بتروجيت برصيد 34 نقطة. 15- حرس الحدود برصيد 32 نقطة. 16- إنبى برصيد 30 نقطة. 17- الداخلية برصيد 26 نقطة. 18- النجوم برصيد 25 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب جدول الدوري بعد تعادل بيراميدز والمقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.