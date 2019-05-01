شوقي يكشف حقيقة اعتراض رمضان صبحي على عقوبة الأهلي

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تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣١ م
تحدث نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي عن كواليس عدم سفر اللاعب إلى ألمانيا لتلقي العلاج، موضحًا: «اتفقنا على كل ما يخص سفر رمضان في ألمانيا، ولكن إدارة الأهلي رأت أن الأمر لا يستدعي السفر بسبب وجود مباريات قوية للفريق». وأضاف شوقي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «اللاعب وافق على طلب الأهلي وبناءً عليه تم تغيير الخطة، أسعى لأفضل أمر للاعب بكل تأكيد ولكن لازم تضحي شوية من أجل الهدف الذي جاء من أجله رمضان للأهلي».
واستكمل نادر شوقي تصريحاته "مقدرش أقول إن رمضان صبحي بيلعب مصاب ولا لا، عمري ما هاخد "ريسك" وأسمح للاعب انه يلعب مصاب إلا لو كان "الريسك" بسيط». وحول ما أثير عن اعتراض رمضان صبحي على خصم الـ10% من مستحقاته داخل النادي الأهلي، علق شوقي: «رمضان جاي من إنجلترا بربع مرتبه علشان هو عاوز يرجع
واستكمل نادر شوقي تصريحاته "مقدرش أقول إن رمضان صبحي بيلعب مصاب ولا لا، عمري ما هاخد "ريسك" وأسمح للاعب انه يلعب مصاب إلا لو كان "الريسك" بسيط».
وحول ما أثير عن اعتراض رمضان صبحي على خصم الـ10% من مستحقاته داخل النادي الأهلي، علق شوقي: «رمضان جاي من إنجلترا بربع مرتبه علشان هو عاوز يرجع الأهلي، هيتكلم في مستحقات و10% خصم؟ هو مش جاي الأهلي عشان خاطر الفلوس، ولا عمره اشتكى ولا هيشتكي من شيء، في النادي الأهلي مفيش الكلام ده».
يذكر أن رمضان صبحي، قد تعافى من الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية، وشارك مع الفريق في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.
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