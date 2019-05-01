انت الان تتابع شوقي يكشف حقيقة اعتراض رمضان صبحي على عقوبة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

تحدث نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي عن كواليس عدم سفر اللاعب إلى ألمانيا لتلقي العلاج، موضحًا: «اتفقنا على كل ما يخص سفر رمضان في ألمانيا، ولكن إدارة الأهلي رأت أن الأمر لا يستدعي السفر بسبب وجود مباريات قوية للفريق». وأضاف شوقي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «اللاعب وافق على طلب الأهلي وبناءً عليه تم تغيير الخطة، أسعى لأفضل أمر للاعب بكل تأكيد ولكن لازم تضحي شوية من أجل الهدف الذي جاء من أجله رمضان للأهلي».

واستكمل نادر شوقي تصريحاته "مقدرش أقول إن رمضان صبحي بيلعب مصاب ولا لا، عمري ما هاخد "ريسك" وأسمح للاعب انه يلعب مصاب إلا لو كان "الريسك" بسيط». وحول ما أثير عن اعتراض رمضان صبحي على خصم الـ10% من مستحقاته داخل النادي الأهلي، علق شوقي: «رمضان جاي من إنجلترا بربع مرتبه علشان هو عاوز يرجع

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