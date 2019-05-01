أهالي عسير .. يزفون « ابها » لـ الممتاز و يترقبون “ ضمك “ لتحقيق الإنجاز

جدة - عمرو شويل الخليج 365-عسير-ابراهيم ال صالح

ضمن فريق أبها الصعود إلى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و ذلك بعد تعادلهم أمام النجوم بهدفين لمثله على ملعب النجوم ضمن لقاءات الجولة الـ35 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الاولى

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هذا و يتصدر الفريق الابهاوي صدارة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للدرجة الاولى برصيد 65 نقطة و تبقى له ثلاثة جولات حيث سيلعب امام نجران في ابها و امام القيصومة في القيصومة و اخيرًا امام الخليج في ابها

و يحتاج ابها إلى الفوز في الثلاث مباريات القادمة لتتويج ببطولة الدوري كأول مرة في تاريخه و قد صعد ابها الدوري الممتاز في مرتين كانت عام 2004-2005م و عام 2007-2008م

يذكر أنه من المتوقع أن يصعد ضمك كثاني الاندية و ستكون المرة الاولى التي يتواجد بها ناديين من منطقة عسير في الدوري الممتاز .