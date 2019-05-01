الامارات | لوفانور: أنهيت عناد 5 سنوات مع الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن لوفانور: أنهيت عناد 5 سنوات مع الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور هنريكي، أنه أنهى عناد خمس سنوات لم يحالفه التوفيق خلالها في الفوز بلقب كأس رئيس الدولة، بعدما ظفر مع «فرسان دبي» باللقب، أول من أمس، نتيجة الفوز على الظفرة في النهائي بهدفين مقابل هدف.

وقال لوفانور لـ«الإمارات اليوم» إنه انتظر هذه اللحظة كثيراً، بعدما كان أكثر من مرة يصل إلى مراحل متقدمة في البطولة، لكن لا يحالفه التوفيق في الفوز باللقب، موضحاً: «الموسم الماضي تأهل شباب الأهلي إلى نصف النهائي، لكننا خسرنا أمام العين، بينما في الموسم الحالي كان لدينا إصرار وتركيز على عدم إهدار فرصة الفوز بالكأس التي تعد من أهم البطولات في الموسم».

وتحدث اللاعب المولدوفي عن المباراة النهائية، وقال: «سيطرنا على المباراة منذ البداية، وكنا الأفضل، ولكننا وجدنا صعوبة في إحراز الهدف الأول، بسبب طريقة لعب الظفرة، الذي لعب بقوة، وكان نداً صعباً لنا، بينما أرى أنه بعد الهدف الأول باتت الأمور أفضل، خصوصاً أن الظفرة بدأ في اللعب بطريقة هجومية، وبالتحديد بعد الهدف الثاني».

وأضاف: «واجهنا أوقاتاً صعبة في آخر 15 دقيقة، بسبب أن الظفرة ضغط بقوة، وحصل على أكثر من فرصة خطرة، لكننا كنا في كامل تركيزنا، وحافظنا على الفوز، لنحقق اللقب عن جدارة واستحقاق».

وأبدى لوفانور سعادته بالفوز بلقبين مع شباب الأهلي في الموسم الحالي، وقال: «أرى أن هذا الموسم يعد جيداً جداً للفريق، بالفوز ببطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، كما أن الفريق يحتل المركز الثاني في الدوري، إذ إننا نسعى لإنهاء الموسم بأفضل طريقة في الدوري، خصوصاً أننا واجهنا صعوبات عدة في بداية الموسم، قبل أن تتحسن النتائج، ويصبح الفريق في موقعه الطبيعي».

حمدون: لا أخسر في نهائي الكأس

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أبدى مدير فريق الكرة في نادي شباب الأهلي، محمد أحمد حمدون، سعادته بفوز «فرسان دبي» بلقب كأس رئيس الدولة، مبيناً أن هذا الفوز أكد أنه لا يخسر في نهائي الكأس الأغلى.

وقال حمدون في تصريحات صحافية إنه تأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة خمس مرات، ولم يخسر أي نهائي، لافتاً إلى أن جميع المباريات النهائية، شارك فيها مع شباب الأهلي بمسماه القديم، الأهلي، كإداري، قبل أن يحقق اللقب للمرة الخامسة.

وأشار إلى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برفع جائزة البطل من خمسة ملايين إلى 10 ملايين درهم، وجائزة الوصيف من مليوني درهم إلى خمسة ملايين درهم، توضح الدعم الكبير الذي تحصل عليه الرياضة الإماراتية بشكل عام، ولعبة كرة القدم بشكل خاص، خصوصاً أن الإعلان عن هذه المكرمة أثناء النهائي منح اللاعبين حافزاً أكبر للفوز بالكأس الأغلى.

وأكد حمدون أن شباب الأهلي سيغلق ملف الفوز بلقب كأس رئيس الدولة، وسيبدأ الفريق الاستعداد للمباريات المتبقية في دوري الخليج العربي. وقال: «طموحنا لن يتوقف، وشباب الأهلي رقمياً لديه فرصة المنافسة على لقب الدوري، رغم أن الأمل بسيط جداً، لكننا يجب أن نقوم بدورنا على أكمل وجه، وأن ننهي الموسم بشكل استثنائي».

وأشاد مدير «فرسان دبي» بالتنظيم المميز لنهائي كأس رئيس الدولة، وقال: «سعداء جداً بإقامة المباراة النهائية في هذا التوقيت، إذ إنها المرة الأولى التي يتم خوض النهائي في توقيت مبكر، ما جعل الأجواء رائعة بالنسبة للاعبين والجمهور».