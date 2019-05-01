الامارات | إعادة دراسة أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة دراسة أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت، أمس، اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام في ضيافة مصر يونيو المقبل، أنها ستعيد النظر في أسعار تذاكر المباريات التي أعلنتها، أول من أمس، بعدما تسببت في جدل واسع وانتقادات حادة من المشجعين المصريين، على خلفية الظروف الاقتصادية الصعبة. وما أثار الجدل بشكل أوسع فرض 200 جنيه لتذاكر الدرجة الثالثة في مباريات مصر، و400 جنيه للثانية، و600 جنيه للأولى. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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