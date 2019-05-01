الامارات | الإسباني كامبيو يدخل «التوب 10» في «السباق إلى دبي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل الإسباني، خورخي كامبيو، قائمة الـ10 الأوائل «التوب 10»، في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، بعد أن حصد لقب كأس الحسن الثاني في مدينة الرباط بالمغرب، وهو أول لقب له خلال مسيرته في الجولة الأوروبية العريقة، التي تقام بطولتها الختامية سنوياً بدبي، في شهر نوفمبر المقبل.
وحصل كامبيو على 585 نقطة ليرتفع مجموعه الكلي إلى 1179.2 نقطة، لينتقل من المركز 20 إلى المركز السادس في ترتيب «السباق إلى دبي».
يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.
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