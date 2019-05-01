الامارات | ماجد ناصر: شعرت بالخوف بسبب «ريتاج وعائشة وشيخة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد ناصر: شعرت بالخوف بسبب «ريتاج وعائشة وشيخة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى شباب الأهلي، ماجد ناصر، إنه شعر بالخوف من ضياع لقب كأس رئيس الدولة، بسبب تقديمه وعداً لبناته الثلاث، ريتاج وعائشة وشيخة، بأن يهديهنّ الفوز باللقب، مؤكداً سعادته بأن أوفى بوعده لبناته اللواتي كنّ مصرّات على أن يهديهن الكأس.

وأكد ناصر لـ«الإمارات اليوم» أنه يهدي لقب الكأس إلى والدته، مبيناً أنه كان يتمنى أن يهدي اللقب أيضاً إلى والده الراحل. وأشار ماجد إلى أن شباب الأهلي يستحق الفوز بلقب الكأس، موضحاً: «بذلنا جهداً كبيراً الفترة الماضية، وكان لدينا تركيز كبير على الفوز، خصوصاً أن الكأس تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً، لذلك أرى أننا نستحق التتويج، وفقاً للمردود الذي قدمناه في المباريات الماضية بشكل عام، وفي النهائي بشكل خاص».

وأبدى الحارس الدولي السابق، سعادته بحصول شباب الأهلي على بطولتين في الموسم الحالي، بالفوز بكأس الخليج العربي أيضاً، وقال: الفوز ببطولتين هو أقل شيء نهديه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، خصوصاً أن أصحاب السمو الشيوخ لا يقصرون معنا، ويقدمون لنا كل الدعم، كما يجب ألا أنسى عضو مجلس إدارة شباب الأهلي، خليفة سليمان، الذي يقوم بجهد كبير جداً، ويذلل لنا الصعاب كافة».

واعترف ماجد بأنه لم يظهر بالمستوى المطلوب في الموسم الحالي، وقال: «لم أظهر بالمستوى الذي يرضيني، ولكنني أضع هدفاً مهماً في الموسم المقبل، وهو أن أكون رقماً صعباً أمام الجميع، لأن هدفي هو العودة إلى قائمة المنتخب، بعدما لم يتم اختياري في الفترة الماضية، ولا شك في أن ذلك يتطلب مني الظهور بأفضل مستوى ممكن، وهو ما أسعى إلى عمله في الموسم المقبل».

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وعن أن شباب الأهلي بات الآن هو «ملك الكأس»، بعد التفوق في الألقاب على الشارقة، قال: لكم مطلق الحرية في اختيار اللقب الخاص بشباب الأهلي، ومن الممكن أن نقول فرسان وملوك، وفي النهاية مع اللقب التاسع بات هناك بطل وملك جديد».

ورفض ماجد الخوض في مسألة موعد اعتزاله، قائلاً إنه رغم بلوغه الـ35 عاماً، إلا أنه لا يفكر في ذلك إطلاقاً، وأوضح أن الحارس المصري عصام الحضري، أبرز نموذج للاستمرار في الملاعب لفترة طويلة، وسأعتزل فقط عندما ترفضني جميع الأندية، ولا ترغب في التعاقد معي».

- أكد ماجد أنه لم يظهر بمستوى يرضيه، وأنه سيعود

الموسم المقبل بقوة، ويأمل استعادة مكانه

في المنتخب الوطني.