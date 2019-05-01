الامارات | 131 سفينة تبحر في ملحمة «القفال 29» الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 131 سفينة تبحر في ملحمة «القفال 29» الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ اليوم، في جزيرة صير بونعير، إجراءات المشاركة في سباق القفال الـ29، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وينطلق باتجاه شواطئ دبي، بعد غد.

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث الكبير، قد أمر بزيادة جوائز السباق في نسخته الحالية إلى 12 مليون درهم، تقديراً للإقبال المتزايد من الملاك والنواخذة لإنجاح السباق الكبير، حيث سجل في النسخة الحالية رقماً قياسياً جديداً، وصل إلى 131 سفينة ستبحر في الملحمة التاريخية التي تجسد ماضي الآباء والأجداد، عندما يحين موعد العودة إلى الديار، بعد نهاية موسم الغوص ورحلة البحث عن الرزق الحلال في «هيرات» ومياه الخليج العربي.

وتصل، اليوم، إلى جزيرة صير بونعير قافلة النادي عبر اليخوت الأميرية، التي تقل الوفد واللجنة العليا المنظمة واللجان العاملة في إنجاح الحدث، من أجل الاستعداد للحدث واستقبال المشاركين في السباق، وكذلك العمل على استكمال الإجراءات المعتادة قبل بدء الملحمة، ومنها فحص السلامة على المحامل المشاركة، للتأكد من سلامة المحمل واستيفائه كل الشروط المتعارف عليها.

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ومن المنتظر أن تستمر إجراءات فحص السلامة غداً، كما سيتم تسليم الملاك والنواخذة أجهزة تتبع عبر الأقمار الاصطناعية، من أجل تثبيتها داخل المحمل وتشغيلها قبل السباق، من اجل وصول الإشارة وبدء البث عبر تقنية «الفيرشيوال»، التي تساعد في متابعة السباق ومعرفة موقف كل سفينة خلال السباق.

«الإسعاف البحري» جاهز

يظهر للمرة الأولى في سباقات القفال قارب «الإسعاف البحري»، التابع لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الذي تم إطلاقه في فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2019، ضمن خطط تشغيلية لمركز «الإسعاف البحري»، ويرافق قافلة النادي، التي تتوجه إلى جزيرة صير بونعير، صباح اليوم، المستشفى العائم على اليخت «فتح»، الذي يضم عيادة متكاملة وفريقاً متخصصاً يضم طبيباً و13 مسعفاً سيوجدون في الجزيرة، وأيضاً سيتوزعون على قوارب الإنقاذ والسيطرة، على امتداد سينار السفن المشاركة، فضلاً عن تجهيز اللجنة الطبية، بالتعاون مع مركز شرطة صير بونعير، عربة إسعاف في الجزيرة للتدخل السريع، ودوريتي إسعاف مرابطتين بمرفأ الصيادين في أم سقيم.