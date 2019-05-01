الامارات | مشاركة متوقعة لفيرمينيو أمام برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة متوقعة لفيرمينيو أمام برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، أمس، في تدريبات الفريق الإنجليزي ليحيي فرصته في المشاركة أمام برشلونة الإسباني على ملعب كامب نو، اليوم، في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا. وغاب فيرمينو عن مباراة هيديرسفيلد السبت الماضي، بعد إصابته بتمزق عضلي، لكنه بدا جاهزاً للظهور في لقاء برشلونة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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