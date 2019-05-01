كلوب يفسر تصريحه بشأن "كامب نو" ويرد على "تهديد ميسي"

فسّر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تصريحه بشأن ملعب "كامب نو" معقل برشلونة الإسباني، الذي أدلى به قبل موقعة الفريقين بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان كلوب قال في تصريح سابق: "كامب نو هو مجرد ملعب، إنه كبير إلى حد ما، لكنه ليس معبدًا لكرة القدم"، في إشارة إلى الأجواء التي توجد في الملعب عندما يلعب برشلونة.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد: "أنا أحد مشجعي كرة القدم، ما الذي يمكنني قوله بشكل سيء عن هذا الملعب (كامب نو)؟".

وأضاف: "نريد أن نلعب كرة قدم، ونقدم أفضل كرة قدم هنا، سنرى من يمكنه استخدام أفضلية ملعبه أكثر".

Advertisements

وأكمل: "قال ليونيل ميسي (نجم برشلونة) قبل الموسم إنه يريد إعادة هذه الكأس (دوري أبطال أوروبا)، وهذا يبدو كتهديد لي، لكننا نريد الذهاب إلى المباراة النهائية أيضًا".

وتابع: "من بين اللاعبين الذين رأيتهم، أقول إن ميسي هو رقم 1، لقد دربت عددًا قليلاً من اللاعبين الجيدين. كان والدي يقول بيليه الأفضل دائمًا، لكنني كنت صغيرًا لمراقبته على الهواء مباشرةً".

وأتم المدير الفني للريدز تصريحاته قائلا: "التعادل لن يكون أسوأ نتيجة في العالم. لقد جاء الكثير من الناس إلى برشلونة بخطة مناسبة، ولكنهم تلقوا ضربة قوية".