إيريكسن: كنا نشاهد أياكس في المباراة

قال الدنماركي كريستيان إيركسن نجم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي إن فريقه كان يشاهد نظيره أياكس في الدقائق الأولى من عمر المباراة، بعد نجاح لاعبي الأخير في الاستحواذ على الكرة، في ظل تراجع الفريق اللندني.

وقطع أياكس أمستردام الهولندي شوطًا كبيرًا نحو المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب خارج ملعبه على توتنهام، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وتحدث إيركسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائلًا: "لم نقدم أفضل ما لدينا، في الدقائق العشرين الأولى، لعبنا أمام فريق يحب الاستحواذ على الكرة."

وأكمل النجم الدنماركي: "علينا أن نغير ذلك، ساعدناهم على الظهور بشكل مميز، وساعدناهم على اكتساب الثقة والقدرة على التحكم في الأمور."

ويلتقي الفريقان إيابًا في العاصمة الهولندية أمستردام، حيث يستضيف ستاد يوهان كرويف المواجهة في التاسعة مساء الثامن من مايو المقبل.