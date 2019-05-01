أبها يعلن تأهله لدوري المحترفين وضمك انتظار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تأهل فريق أبها رسميا إلى دوري الأمير تأهل فريق أبها رسميا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إثر تعادله مع فريق النجوم 22 أمس ضمن الجولة 35 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، معززا صدارته بـ 65 نقطة، فيما تقدم فريق الكوكب للمركز الرابع عشر بفوزه على ضمك الثاني بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة ليبتعد عن مراكز الهبوط، في حين تجمد رصيد ضمك عند 63 نقطة بالمركز الثاني، مؤجلا أعلان تأهله للجولات القادمة، وفاز فريق القيصومة على نظيره العين بهدفين مقابل هدف ليتقدم القيصومة للمركز السابع عشر برصيد 42 نقطة، وتوقف رصيد العين عند 45 نقطة بالمركز الحادي عشر. وتغلب أيضا الجبلين على الوشم بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الجبلين إلى 44 نقطة بالمركز الثالث عشر، وتوقف رصيد الوشم عند 37 نقطة بالمركز ما قبل الأخير، فيما تقدم فريق الشعلة للمركز الثامن عشر بفوزه على العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رافعا رصيده إلى 39 نقطة، وتوقف رصيد العروبة عند 26 نقطة بالمركز الأخير الذي هبط رسميا في الجولة السابقة.



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