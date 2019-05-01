شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستثمرعلامته التجارية 5 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد عن توقيع عقد بيع العلامة التجارية للنادي لشركة "s team"،والتي ستتولى إطلاق علامة تجارية خاصة بملابس نادي الاتحاد وإنتاج وتصميم أطقم خاصة بفرق النادي، وطرحها أمام الجماهير عبر المتاجر التي سيتم إنشاؤها بشكل عصري بعقد، يمتد لخمس سنوات انطلاقا من الموسم القادم، وتمت مراسم العقد مساء أمس بمقر النادي، بحضور الرئيس الاتحادي المهندس لؤي هشام ناظر، والرئيس التنفيذي لشركة "s team" خالد الربيعان، وحضر من الجانب الاتحادي نائب الرئيس حمد الصنيع، ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق بالنادي خالد تميرك، ولاعبا الفريق الكروي الأول فهد المولد، وبريجوفيتش.

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد عن توقيع عقد بيع العلامة التجارية للنادي لشركة "s team"،والتي ستتولى إطلاق علامة تجارية خاصة بملابس نادي الاتحاد وإنتاج وتصميم أطقم خاصة بفرق النادي، وطرحها أمام الجماهير عبر المتاجر التي سيتم إنشاؤها بشكل عصري بعقد، يمتد لخمس سنوات انطلاقا من الموسم القادم، وتمت مراسم العقد مساء أمس بمقر النادي، بحضور الرئيس الاتحادي المهندس لؤي هشام ناظر، والرئيس التنفيذي لشركة "s team" خالد الربيعان، وحضر من الجانب الاتحادي نائب الرئيس حمد الصنيع، ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق بالنادي خالد تميرك، ولاعبا الفريق الكروي الأول فهد المولد، وبريجوفيتش.

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