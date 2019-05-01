شكرا لقرائتكم خبر عن سحب دور الـ 32 لدوري المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

سحبت اليوم قرعة بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، للفرق المدرسية الـ 32 لمرحلتي المتوسطة والثانوية المتأهلة من تصفيات المناطق التي اختتمت أخيراً على مستوى 47 محافظة، وتمت مراسم القرعة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، وممثلي الفرق المدرسية المتأهلة (المتوسطة – الثانوية) واللجنة المنظمة وإدارة البطولة، حيث شارك في مراسم القرعة لاعب المنتخب السعودي والنادي الأهلي الدولي السابق طلال المشعل، ولاعب نادي الوحدة السابق سلطان اللحياني، وتم توزيع الفرق على أربع مجموعات لمرحلتي المتوسطة والثانوية، حيث ستلعب منافسات بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس خلال الفترة من الخامس من شهر رمضان المبارك القادم حتى الـ 19 منه، وذلك على الملعب الرديف الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

في حين، تم تكريم الفرق المدرسية أبطال المناطق التي فازت ببطولة المناطق من مرحلة التصفيات الأولية التي أقيمت على مستوى 47 محافظة، وهي فرق مدارس المرحلة المتوسطة، أبي بن كعب بالمجمعة والحسين بن علي من الليث وابن هشام من المدينة المنورة وسلمان الفارسي بحفر الباطن والمثنى بن حارثة من عنيزة والخندق من عسير وآل موسى من الباحة والإمام خلف من نجران وأبو بكر الصديق من جازان ودومة الجندل من الجوف، بالإضافة إلى فرق مدارس اليعقوبي من الأحساء وأبو بكر الصديق من تبوك والجزيرة من الطائف وأبي تمام من حائل ورفحاء المتوسطة من الحدود الشمالية والرازي من جدة، وفرق مدارس المرحلة الثانوية، مدارس قرطبة من الرياض ومؤتة من مكة المكرمة والمأمون من المدينة المنورة والملك فيصل من حفر الباطن ومنارات القصيم من القصيم وفريق نادي الحي بثانوية عبدالله بن مسعود من بيشة ورغدان من الباحة والغزالي من نجران والحقو من جازان وإبن باز من الجوف والهفوف من الأحساء والأبناء الرابعة من تبوك والطائف من الطائف والحسن البصري من الحدود الشمالية وبقعاء من حائل والأقصى الأهلية من جدة.