شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لملتقى الرياضة بالقوات البحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شهدت فعاليات (الملتقى الرياضي الأول بالقوات البحرية)، والذي نظمته هيئة عمليات القوات البحرية، ممثلةً بإدارة الشؤون الرياضية ، الخميس الماضي، بالصالة الرياضية بقاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بالرياض، نجاحاً لافتاً ومشاركة فاعلة من عدة جهات حكومية وخاصة، كما حظي بحضور كبير من قبل الزوار والجمهور. وأعرب رئيس اللجنة المنظمة مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات البحرية العقيد البحري ثامر بن محمد الحسن عن شكره لكافة الجهات التي شاركت في إنجاح فعاليات الملتقى وهي عدة جهات حكومية وخاصة ويأتي في مقدمتها جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني والاتحاد السعودي للتايكوندو والاتحاد السعودي للسباحة ومركز سبعة للتأهيل الطبي.

- شركة دايت سنتر ومركز اكستريم بودي وشركة التغذية القصوى و- مركز دكتور نيتروشن ونادي 9 راوند و مركز قوة الحركة ومركز ذكاء الغذاء و- شركة سبورتا و- نادي كوني امرأة لرشاقة، مؤكدا أن مشاركة هذه الجهات العامة، والخاصة أسهمت بقدر كبير في إنجاح فعاليات الملتقى بصورة لافتة.

الجدير بالذكر أن الملتقى الذي استمرت فعالياته أربعة أيام متتالية، أقيم بتوجيهات من قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي وبإشراف من سعادة رئيس هيئة العمليات اللواء البحري الركن يحيى بن محمد العسيري.