نور يهدي «جود» قميصه و5 آلاف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) كافأ قائد نادي الاتحاد السابق محمد نور الطفلة الاتحادية «جود»، بمبلغ 5 آلاف ريال، وقدم لها تيشرت العميد يحمل رقمه 18، ومكتوب عليه اسمها «جود»، جاء ذلك على هامش مباراة فريق أكاديمية نور في دورة المدي بجدة، بدورها شكرت الطفلة «جود» الكابتن محمد نور على تكريمها ومنحه لها تيشيرته، وعبرت عن سعادتها بالتكريم غير المستغرب منه. كافأ قائد نادي الاتحاد السابق محمد نور الطفلة الاتحادية «جود»، بمبلغ 5 آلاف ريال، وقدم لها تيشرت العميد يحمل رقمه 18، ومكتوب عليه اسمها «جود»، جاء ذلك على هامش مباراة فريق أكاديمية نور في دورة المدي بجدة، بدورها شكرت الطفلة «جود» الكابتن محمد نور على تكريمها ومنحه لها تيشيرته، وعبرت عن سعادتها بالتكريم غير المستغرب منه. وتمنت جود التوفيق للفريق الاتحادي بتحقيق كأس الملك الموسم الحالي.



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