شكرا لقرائتكم خبر عن الشريف مُراقباً لنهائي كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086 كلَّفت اللجنة الرئسية للحكام لكرة القدم، المُراقب الدولي محمد الشريف، مراقبا للحكام لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وسيجمع النهائي فريقي الاتحاد والتعاون بعد غدٍ (الخميس) على استاذ الملك فهد بالرياض.



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