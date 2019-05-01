شكرا لقرائتكم الغندور لـ لاعبي الزمالك: خلى بالكم هدف منكم يبسط شعب وملايين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى خالد الغندور لاعبي الزمالك بالفوز على النجم الساحلى وإسعاد الجماهير البيضاء فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل على الملعب الأولمبي بسوسة. Advertisements وجه الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور رسالة إلى لاعبي الزمالك قائلا :" خلى بالكم أنتم تتحكمون فى مزاج شعب وملايين الزمالكاويو وهدف منكم قادر يبسط الناس دى". تابع الغندور إن جروس المدير الفنى للفريق الأبيض هو المسئول بشكل كامل عن نتائج الفريق الأبيض.

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