شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يُجمد مستحقات لاعبيه بعد السقوط أمام الحرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للإسماعيلي تجميد مستحقات لاعبي الفريق بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، في إطار الدوري المصري الممتاز. Advertisements كان فريق حرس الحدود قد حقق فوزاً غالياً على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ31 للدورى لينعش آماله فى البقاء بالدورى. ويحتل فريق الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 37 نقطة .

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