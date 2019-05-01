شكرا لقرائتكم فضل يكشف كواليس تميمة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل المدير التنفيذى لبطولة أمم أفريقيا أن الشركة التى قامت بتصميم وتنفيذ تميمة كأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا مؤخراً ، هي التى صممت تميمة بطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

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عاد محمد فضل إلى مطار القاهرة أمس الإثنين قادما من لندن بعد زيارة استمرت 3 أيام لإستلام تميمة بطولة أمم افريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، والتى تم تنفيذها فى لندن.

من المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا عن تميمة المنتخب خلال الأيام المقبلة.