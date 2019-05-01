شكرا لقرائتكم الأهلي يفاضل بين ٤ دول أوربية لاستضافة معسكر الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسئولو الأهلي خطابآ من الشركة الراعي، تخيرهم فيه بين ٤ بلاد اوربية لإقامة معسكر الموسم الجديد. وطلب مسئولو برزنتيشن من الأهلي تحديد الموعد المقترح لإقامة المعسكر ،والمفاضلة بين اسبانيا والمانيا والنمسا وايطاليا لإقامة معسكر الاستعداد للموسم الجديد. من جانبهم، أكد مسئولو الأهلي ان تحديد موعد المعسكر سيتحدد بناءآ علي موعد انتهاء الدوري الحالي سواء بانتهائه قبل كأس الأمم الافريقية او بعدها.

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