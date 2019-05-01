اخبار الرياضه

حمادة صدقى: الجونة يعانى من الأخطاء الدفاعية ومصيرى "غامض"...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: الجونة يعانى من الأخطاء الدفاعية ومصيرى "غامض"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة صدقى المدير الفنى للجونة أن فريقه يعاني من أخطاء دفاعية ظهرت بوضوح في أداء جميع لاعبي فريقه تقريباً خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز وهو ما يحتاج علاج من الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة بعدما تسببت هذه الأخطاء في حرمان الجونة من عدة نقاط ببطولة الدوري حتى الأن.

 

وأوضح حمادة صدقى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون on sport أن الامكانيات المتواجده بنادى الجونة تضع الفريق فى مكانة أخرى بعيده عن تلك  المتواجد فيها الفريق حاليا.

Advertisements

 

وأشار المدير الفنى لفريق الجونة أنه مستمر لنهاية الموسم مع الفريق ولم يتم فتح ملف البقاء أو الرحيل عن الفريق لأن التركيز حالياً فى الثلاث مباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى الممتاز .

 

كان الجونة قد تعادل سلبياً مع سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة صدقى: الجونة يعانى من الأخطاء الدفاعية ومصيرى "غامض"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا