شكرا لقرائتكم حمادة صدقى: الجونة يعانى من الأخطاء الدفاعية ومصيرى "غامض"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف حمادة صدقى المدير الفنى للجونة أن فريقه يعاني من أخطاء دفاعية ظهرت بوضوح في أداء جميع لاعبي فريقه تقريباً خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز وهو ما يحتاج علاج من الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة بعدما تسببت هذه الأخطاء في حرمان الجونة من عدة نقاط ببطولة الدوري حتى الأن.
وأوضح حمادة صدقى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون on sport أن الامكانيات المتواجده بنادى الجونة تضع الفريق فى مكانة أخرى بعيده عن تلك المتواجد فيها الفريق حاليا.
وأشار المدير الفنى لفريق الجونة أنه مستمر لنهاية الموسم مع الفريق ولم يتم فتح ملف البقاء أو الرحيل عن الفريق لأن التركيز حالياً فى الثلاث مباريات المتبقية من عمر بطولة الدورى الممتاز .
كان الجونة قد تعادل سلبياً مع سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.
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