شكرا لقرائتكم المنافسة على اللقب في السعودية تشابه نظيرتها في ألمانيا وإنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون حسم لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بين النصر والهلال مشابهاً لأغلب الدوريات الأوروبية التي لم يتبق على نهايتها سوى أسابيع معدودة قبل الإعلان عن البطل.

ويحتل النصر المركز الأول بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال، مع بقاء جولتين على نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وفي هولندا يتساوى أياكس وآيندهوفن بنفس الرصيد النقطي "80 نقطة" مع بقاء جولتين على النهاية، أما في ألمانيا فيتقدم بايرن على دورتموند بنقطتين قبل 270 دقيقة من نهاية المسابقة.

ويتقدم مانشستر سيتي على ليفربول بنقطة واحدة في طريق الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، وتبقى لنهاية المسابقة مباراتين فقط، وقد يضطر المنظمون إلى وضع نسختين من الكأس في ملعبي الفريقين إذا بقي الفارق كما هو.

وعلى النقيض، حسم باريس سان جيرمان اللقب في فرنسا قبل 5 جولات من النهاية، وهي نفس المدة التي احتفل بها يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، أما برشلونة فاحتفل بلقب الدوري الإسباني قبل 3 مراحل من نهاية "لا ليغا".