الإسباني كامبيو يدخل ال «توب 10» في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخل خورخي كامبيو قائمة العشرة الأوائل «التوب 10» في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، بعد أن قدم أداء رائعاً ليحصد لقب كأس الحسن الثاني في مدينة الرباط في المغرب، وهو أول لقب له خلال مسيرته في الجولة الأوروبية العريقة التي تقام بطولتها الختامية سنويا في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وبهذا الفوز حصل الإسباني على 585 نقطة، ليرتفع مجموعه الكلي إلى 1179.2 نقطة، لينتقل من المركز 20 إلى المركز السادس في ترتيب «السباق إلى دبي».

وشارك إريك فان روين وشون كروكر وجوليان سوري المركز الثاني ليحصد كل منهم 260.7 نقطة، وانتقل فان روين من المركز 37 إلى المركز 19 بينما تحرك كروكر من المركز 118 إلى المركز 41 وتقدم سوري من المركز 95 إلى المركز 38 في ترتيب «السباق إلى دبي».

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وفي الوقت نفسه حقق ديفيد ليبسكس المركز الخامس في البطولة ليكسب 148 نقطة ويكون ضمن العشرة الأوائل في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد انتقاله إلى المركز التاسع.

وبقيت المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي» على حالها، ويحتل الأمريكي كيفين كيسنر المركز الأول بمجموع 1606.5 نقطة، بينما يأتي الإيرلندي شين لوري في المركز الثاني بمجموع 1335.1 نقطة.

يذكر أن أفضل 50 لاعبا خلال الموسم ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تقام في ملاعب عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.