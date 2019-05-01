سحب قرعة بطولة مؤسسات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجريت مراسم سحب قرعة البطولة ال20 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، ويشارك فيها 12 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، وتنطلق ثاني أيام شهر رمضان المبارك في الصالة المغطاة بنادي الثقة للمعاقين.

شهد مراسم سحب القرعة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس للجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة، وخليفة بن هدة السويدي المدير المالي، وأسامة يوسف الدوخي رئيس اللجنة الإعلامية، وصلاح الهاجري رئيس اللجنة الاجتماعية وعبد الناصر براهمية نائب رئيس اللجنة الفنية، وممثلو الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن الهدف من البطولة هو تنمية روح المنافسة الشريفة في جو أسري خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن البطولة تعتبر فرصة جيدة للتواصل بين موظفي الشارقة خارج أوقات العمل اليومية.