شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يحتفي ببطل الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضاء برج خليفة بشعار نادي شباب الأهلي الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم أول أمس بعدما تخطى الظفرة في المباراة النهائية 2-1. من جهة أخرى، يستعد شباب الأهلي لخوض مباراة ثانية مع الظفرة يوم بعد غدٍ الجمعة في الجولة 23 من دوري الخليج العربي. ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني، وسيحاول الابقاء على منافسته للشارقة على لقب الدوري، علماً أن «الفرسان» ضمن رسمياً التأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بوصفه بطلاً للكأس.

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