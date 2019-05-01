اتحاد الكرة يشيد بدعم القيادة الرشيدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمة سموه السخية الخاصة برفع قيمة مكافأة الفائز بكأس رئيس الدولة إلى عشرة ملايين درهم.

كما رفع المجلس أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على اهتمام سموهما بالرياضة وبمسابقة كأس رئيس الدولة على وجه الخصوص.

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وقال المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة: «إن مكرمات القيادة الرشيدة متواصلة وهذا ليس جديداً علينا لأن القيادة عودتنا على إسعاد الشعب كافة وخاصة أصحاب الإنجازات»، مؤكدا أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة سيكون لها أثر إيجابي كبير وستسهم في تطوير المسابقة وتحفز الفرق على بذل المزيد من الجهد للظفر بلقبها.

ورفع مجلس إدارة اتحاد الكرة كذلك أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على رعاية سموه النهائي.

وعبر مجلس إدارة اتحاد الكرة عن عظيم شكره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة على دعمه للكرة الإماراتية ومتابعة سموه المستمرة لشؤونها وتوجيهاته السديدة التي تؤكد العمل والعطاء والتطوير.