عمار بن حميد: جزء من مكارم خليفة الكثيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبدالوهاب

حقق فريق شباب الأهلي إنجازاً تاريخياً جديداً أضافه لسجل مجده الحافل بالبطولات والألقاب بعدما ضم النسخة الجديدة لكأس رئيس الدولة إلى خزائنه، وأصبح صاحب الرقم القياسي لعدد البطولات في المسابقة الأغلى بفوزه على الظفرة 2 - 1 في المباراة النهائية على أرض استاد هزاع بن زايد بدار الزين، وأول من يفوز بالجائزة المالية الجديدة بعد مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع قيمة جائزة البطل إلى عشرة ملايين درهم بدلاً من خمسة ملايين درهم.

وجدت مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة إشادة واسعة، وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، نادي شباب الأهلي، إدارة ولاعبين وجماهير، بفوزه باللقب، مشيداً بالمستوى الذي قدمه في النهائي وحصده اللقب، وأضاف سموه: «المباراة جاءت في المستوى الذي يليق بنهائي البطولة الغالية، ونبارك للاعبي شباب الأهلي ونشيد بالمستوى الذي قدموه في النهائي، كما نشيد بأداء فريق الظفرة الذي لم يقصر بدوره فجاء النهائي بمستوى مشرف يليق بالبطولة، وفي النهاية لا بد من أن يفوز فريق ويخسر الآخر، لكن ذلك لا يقلل من شأنه فالوصول لنهائي بطولة بهذا الحجم شرف كبير لأي فريق».

وعن زيادة المكافأة المالية للفائز إلى 10 ملايين درهم للأول، و5 ملايين للثاني قال سموه: «هذه مكرمة سخية جديدة من صاحب السمو رئيس الدولة وجزء من مكارمه الكثيرة للرياضة والرياضيين، فكأس سموه غالية والجائزة كبيرة، وبالتأكيد سيكون لها أثرها الإيجابي في زيادة التنافس على اللقب الغالي بين الفرق وهذا ما نريده أن يزيد اهتمامهم بهذه البطولة الغالية».

وعن رأيه في مستوى الموسم الكروي الحالي قال: «التنافس كان قوياً وصحياً وشيء جميل أن لا يقتصر الفوز بالألقاب على فريق واحد، وشباب الأهلي توج بلقب صاحب السمو رئيس الدولة، وأظن أن الشارقة أصبح قريباً جداً من الفوز بلقب الدوري وهذا التنوع مهم جداً لأنه يعني زيادة التنافس بما يعود بالنفع على كرة القدم الإماراتية بوجه عام».

وعن مستوى نادي عجمان هذا الموسم قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي:«عجمان قدم مستوى جيداً هذا الموسم وسيكون أفضل في الموسم المقبل.

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وعن رؤيته لإمكانية تحقيق عجمان لقب الدوري قال سموه: «بالتأكيد هذا أصبح صعباً في الموسم الحالي فكما أشرت الشارقة هو القريب جداً من التتويج لكن نتطلع لأن ينافس عجمان على اللقب في مواسم مقبلة».

وثمن سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد: «رفع قيمة المكافأة المالية المخصصة لبطل الكأس الغالية إلى 10 ملايين درهم والوصيف إلى 5 ملايين درهم يمثل دافعاً قوياً لأندية الإمارات للمنافسة على لقب غال يحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة».

وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة التي تؤمن إيماناً مطلقاً بالشباب باعتبارهم محور الحاضر والمستقبل من خلال الاهتمام بهم واستثمار طاقاتهم وتوفير كافة المنصات لتحقيق تطلعاتهم.

وقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد التهنئة لفريق شباب الأهلي لفوزه بلقب كأس رئيس الدولة، كما هنأ فريق الظفرة على الأداء المتميز في البطولة الغالية على قلوب الجميع وتحقيقهم للمركز الثاني.