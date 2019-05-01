قمة النجوم و«الكرة الذهبية» بين برشلونة وليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف برشلونة الساعة 11 من مساء اليوم، فريق ليفربول في قمة منتظرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي يرى النقاد أنها بمثابة نهائي مبكر نظراً لقوة الفريقين، واعتبارهما الأقوى في أوروبا حالياً، ولاسيما أنهم يمتلكون العديد من النجوم الذين سيكونون مرشحين منطقياً للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وقال فالفيردي، مدرب برشلونة إن فريقه يملك رغبة كبيرة في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، مشيداً بفريق ليفربول، وقال في المؤتمر الصحفي أمس: «سنواجه فريقاً قوياً جداً ومنظماً ويملك حظوظاً في التأهل، لكننا نعلم ماذا يعني الفوز بالأبطال بالنسبة لنادينا وبالنسبة لنا، سنواجه هذا التحدي بكل شغف».

Advertisements

وتابع: «ليفربول بين العام الماضي والحالي لم يتغير كثيراً سوى بالتعاقد مع حارس جيد، لذلك فطريقتهم معروفة، كونهم شاركوا في نهائي العام الماضي فهو شيء يعطيهم الخبرة، ويجب أن نكون حذرين منهم».

وعن مزايا ليفربول قال: «ليفربول يضغط كثيراً أمام المرمى، ويطبقون الضغط المتقدم والمنظم جداً، كما أن ليفربول يلعب بطريقة تقوم بتغذية ثلاثي هجومه بشكل كبير، ويعتمدون على سرقة الكرات في ملعب الخصم والاندفاع نحو مرماه. ما يملكونه هو إيقاع عال جداً».

ومن جهته، قال الهولندي فان دايك إن فريقه لم يأت إلى برشلونة من أجل التنزه، وقال: «نحن لدينا هدف سنقاتل من أجله، هو التأهل للنهائي، ونحن لدينا فريق قوي قادر على الفوز».