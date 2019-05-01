خليفة سليمان: فرحة «المعازيب» تسوى الدنيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيح حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس النادي الأهلي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس شركة القدم، بمناسبة إحراز شباب الأهلي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

كما بارك خليفة سعيد الإنجاز لأعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجمهور النادي.

وقال خليفة سعيد عن الإنجاز وأهميته «كم تسوى فرحة المعازيب اليوم، بتسوى الدنيا وتنسينا التعب كله طوال الموسم. الفرحة كبيرة لأننا لم نحرز بطولة عادية، بل بطولة رئيس الدولة الغالية جداً علينا».

وتابع خليفة سعيد أنهم في نادي شباب الأهلي من مدرسة المركز الأول، وقال: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا يرضى إلا بالمركز الأول، والمركز الثاني لا أحد يعرفه»، مؤكداً أن لاعبي شباب الأهلي لم يكونوا بحاجة إلى تحفيز فهم يملكون روح البطولة وثقافتها ويعرفون معنى وقيمة المركز الأول.

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ثقة في الفوز

وأكد خليفة سعيد أنه كان متأكداً وواثقاً من الفوز، وقال «الشباب قدها، كنت واثقاً من الفوز، من خلال اللاعبين والتزامهم في الفترة الأخيرة، ونيل كأس

صاحب السمو رئيس الدولة ومن قبلها كأس الخليج العربي، نتاج العمل الذي قام به اللاعبون منذ بداية الموسم».

واعتبر خليفة سعيد أنه ليس بعيداً، فهو موجود في النادي سواء تواجد في مجلس الإدارة أو لا، وقال «هذا نادي وبيتي وهذا واجبي تجاهه».

وكشف أن طموحات شباب الأهلي بلا حدود، ودائماً يطمح إلى القمة ونيل البطولات، مقدماً الشكر لكل العاملين في النادي، ووجه شكراً خاصاً إلى خالد بو حميد، وقال «خالد بو حميد لا يطلع بالصورة ويعمل بصمت، وكذلك أشكر عبد المجيد وحمدون وأحمد شاه».