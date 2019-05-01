لقطات من النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * حرص رودلفو أروبارينا المدير الفني لفريق شباب الأهلي على التوجه إلى خالد باوزير لاعب الظفرة وقام بتهدئته، بعدما كان قد دخل في نوبة بكاء حارة عقب اطلاق الحكم صافرة النهاية.

* شهدت المباراة النهائية تغطية إعلامية مميزة من مختلف الصحف المحلية في الدولة واكتظت منصة الإعلاميين بعدد كبير من الإعلامين وممثلي الصحف المحلية لتغطية الحدث.

وحظيت المباراة منذ فترة ليست بالقصيرة باهتمام إعلامي على أعلى المستويات سواء من الصحف التي خصصت مساحات كبيرة على صدر صفحاتها لإبراز الحدث بالشكل الذي يليق به وبمسمى البطولة، كما خصصت القنوات التلفزيونية ساعات طويلة وبرامج لتغطية جوانب الحدث كافة وتتويج البطل وردود أفعال اللاعبين والجماهير.

كان لافتاً عدد جماهير شباب الأهلي المميز، وقد شجعوا فريقهم في المدرجات بالأهازيج والأغاني على مدار المباراة وارتفع الحماس عالياً عقب تسجيل أحمد خليل هدف المباراة الأول، وكان لهذه المؤازرة دورها المحفز للاعبين في أرضية الملعب.