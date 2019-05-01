حمدون: لقب الكأس غالٍ والموسم القادم أصعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: مسعد عبد الوهاب

قال محمد إبراهيم (حمدون) مدير فريق شباب الأهلي: «حققنا بطولة غالية تزيد من طموحاتنا للذهاب لأبعد من هذا الحد مدعومين بخبرة اللاعبين القادرين على تحقيق الإنجازات، قد نكون أخطأنا في بعض الأمور لكننا في النهاية حققنا إنجازات كبيرة هذا الموسم، والموسم القادم سيكون صعباً ولاعبونا على قدر المسؤولية».

وأضاف: «بالنسبة للدوري، الشارقة يحتاج إلى 4 نقاط ليتوج ولو حصلها سنقول له مبروك ولو ما قدر نقول له إحنا وراكم».

وتابع: «شباب الأهلي كيان قوي وعندما تريد مشاهدة نجاح أي فريق فلتنظر إلى غرفة ملابس اللاعبين فلو كانت جيدة سيكون الفريق قادراً على تحقيق النجاح، ويوجد في نادينا جنود مجهولون بعيدون عن الناس وحب الظهور وأخص خليفة سعيد بن سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في حكومة دبي، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي وهو الداعم الأول للفريق وأشكر اللاعبين والجهاز الفني وعلى رأسه الكابتن رودولفو أروابارينا وهو كانت عنده عروض قبل التعاقد معنا، لكنه فضل شباب الأهلي لأنه يعرف إمكانات النادي، وقد نجح في تحقيق بطولة الكأس وكأس الخليج العربي وهو ينافس في الدوري حتى الآن».