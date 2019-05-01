استقالة نائب رئيس الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن فهد الراشد، نائب رئيس نادي الهلال السعودي، استقالته من منصبه في أول رد فعل بعد خسارة الأزرق من ضيفه التعاون 0-2 في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي، لتنتقل الصدارة لمصلحة النصر برصيد 64 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال الذي عاد ثانياً برصيد 63 نقطة.

وألقت الخسارة بظلالها على البيت الأزرق حيث جددت الجماهير التي عاشت ليلة حزينة مطالبها باستقالة رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل الذي تحمله المسؤولية، وتبدو الأمور داخل الغرف المغلقة متوترة بين رئيس نادي الهلال، وأعضاء الشرف، في حين قال المدرب البرازيلي شاموسكا الذي قاد الهلال خلفاً للكرواتي المقال زوران «تسلمت المهمة قبل 48 ساعة، لم يكن الوقت كافياً لنعمل شيئاً رغم أننا حاولنا تهيئة الفريق إلا أن الوقت لم يساعدنا، أمامنا 6 أيام قبل المباراة القادمة أمام العين، سنعمل ما بوسعنا ليكون الهلال جاهزاً ويستعيد التوازن».

وكان مرمى الحارس عبدالله المعيوف استقبل هدفين في ظرف 4 دقائق من ثنائي هجوم التعاون تاوامبا وهيلدون (65 و69) لينهار الأزرق للمرة الثانية في معقله «محيط الرعب» أمام التعاون بعد 72 ساعة من خسارته المذلة أمام سكري القصيم «0-5» في نصف نهائي الكأس.