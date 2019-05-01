أروابارينا: التفاصيل الصغيرة حسمت الثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أعرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي عن سعادته بالفوز باللقب الذي انعكس إيجاباً على الجماهير واكتساب اللاعبين خبرات اللعب في المباريات الكبيرة والحاسمة بعد التتويج المستحق الذي جاء نتاج العمل الدؤوب من جميع أطراف منظومة الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال: «دخلنا المباراة بصورة منظمة وجيدة وسيطرنا على معظم الفترات ولم نكن على درجة عالية من التركيز في الأمتار الأخيرة، وبالمقابل الظفرة فريق قوي ويستحق الاحترام، الاحتفالات ستنتهي اليوم لأننا بصدد خوض مباريات قوية في الدوري خلال الفترة المقبلة».

Advertisements

وعن الاستفادة من غيابات الظفرة، كشف أن الظفرة لم يتأثر بالغيابات وقدم مباراة كبيرة. واستبعد المدرب الأرجنتيني أن يكون استقبال هدف في المباراة عند الدقيقة 76 يرجع إلى انخفاض المستوى البدني للاعبين.

وأفاد بأن التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت لقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي لصالح شباب الأهلي في الموسم الحالي بعكس تجربته مع الوصل في الموسم الماضي وخسارة نفس اللقبين، وتابع: «حالفني التوفيق في الموسم الحالي مع شباب الأهلي، وأنا سعيت جاهداً لتحقيق الألقاب».

وعن إمكانية المنافسة على لقب الدوري وتحقيق الثلاثية، قال: «مباراتنا المقبلة صعبة خاصة التي ستجمعنا مع الظفرة، ونحن لن ندخر جهداً من أجل الفوز في جميع المباريات المقبلة وندرك تماماً أن الأمور ليست سهلة إطلاقاً لأن الشارقة حالياً منفرد بالصدارة بفارق كبير من النقاط».