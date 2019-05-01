«أبوظبي الرياضي» و«دو لاليجا» يطوران المواهب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

وقع مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، اتفاقية تعاون مُشتركة تهدف لرعاية «مركز دو لاليجا للكفاءات العالية» للمواهب الرياضية من أندية أبوظبي «العين، والجزيرة، والوحدة، والظفرة، وبني ياس» وضمهم إلى تدريبات خاصة تحت قيادة مُدربين من «لاليجا» للمشاركة في معسكر تدريبي في إسبانيا خلال شهر أغسطس/آب المقبل.

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وبموجب الاتفاقية، ترشح أندية أبوظبي لاعبين اثنين من مواليد 2002-2003 للانضمام إلى تدريبات مركز دو لاليجا للكفاءات العالية الذي أطلقته رابطة الدوري الإسباني «لاليجا» بالشراكة مع «دو» في الإمارات عام 2016 بهدف تمهيد طريق الاحتراف للشباب الموهوب من جميع أنحاء الإمارات وتمكينهم من التدريب على أعلى مستوى بقيادة مُدربين مُعتمدين من رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»

ويتضمن المعسكر الذي سيقام شهر أغسطس/آب المقبل تدريبات ومُباريات تنافسية ضد أفضل أندية الشباب في إسبانيا لاكتساب الخبرة الدولية والاحتكاك مع لاعبي أفضل دوري في العالم، وذلك تعزيزاً لاحترافية كرة قدم الشباب في الدولة، وإعداد الجيل القادم من اللاعبين الممثلين للكرة الإماراتية في البطولات الدولية المستقبلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، وتحدث خلاله عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد بورحيمة ممثل شركة دو، والإسباني فرناندو سانز المدير الإقليمي ل «لاليجا» في الشرق الأوسط ورئيس المشاريع الدولية، وحسن مراد، وممثلة رابطة لاليجا لكرة القدم في الدولة.