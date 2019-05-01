شكرا لقرائتكم خبر عن لوفانور يحتفل على طريقته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل لوفانور لاعب شباب الأهلي بالفوز مع فريقه بكأس رئيس الدولة على طريقته الخاصة حيث ظل يرقص في الملعب بطريقة مميزة، قبل أن يذهب إلى أسرته ويتلقى التهاني من والده ووالدته وزوجته ويواصل احتفاله معهم بطريقة لفتت الأنظار في ملعب المباراة وأهداهم الفوز. وعبر لوفانور عن فرحته باللقب، مؤكداً أنه تحقق بجهود جميع اللاعبين، مشيداً بجهود بالمدرب أروابارينا.

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