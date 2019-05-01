ذهبيتان ل «الشطرنج والثقافة للفتيات» في بطولة الدوري العام للفئات السنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، إنجازاً جديداً بحصولهن على ميداليتين ذهبيتين في بطولة الدوري العام للفئات السنية التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب بين أندية الدولة في الفترة من 8 فبراير وحتى 19 إبريل، ونال فريق تحت 14 سنة وفريق تحت 18 سنة بالنادي الميدالية الذهبية.

وتنوعت مشاركات اللاعبات في المباريات، واعتمد مدرب الفريق على تغيير التشكيل والاستعانة باللاعبات الاحتياط في بعض المباريات، الأمر الذي منح الفرصة لجميع اللاعبات للمشاركة، وتألقت اللاعبات: فاطمة سيف آل علي وحنان خليل ومريم حسين وميرة حسين واللاعبة الهندية كوشيكا ضمن فريق تحت 14 سنة. فيما ضم فريق تحت 18 سنة اللاعبات: شانيا ميشرا والمتألقة دائماً عائشة سرحان وريم الحوسني وعائشة سيف.

وأهدى مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة هذا الإنجاز إلى صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكدين أن ما يقدمه سموه إلى النادي من دعم لا محدود يحفز اللاعبات والإدارة على الوصول إلى هذه المكانة الكبيرة التي تليق باسم إمارة الشارقة، مجددين العهد على مواصلة المشوار نحو تحقيق الأفضل والمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

وقالت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إن النادي يعمل دائماً وفق توجهات صاحب السمو حاكم الشارقة، مبينة أن لاعبات النادي أصبحن يصنفن من بين أبرز اللاعبات في الدولة، وذلك لما حققوه من مراكز جيدة في مختلف المسابقات وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الجميع سواء مجلس الإدارة أو اللاعبات من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.